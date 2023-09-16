«Я слышала миллион оскорблений»: Аветисян показала свое детское фото

В жизни Гоар Аветисян не все так гладко, как хотелось бы — напомним, что на нее подал в суд бывший муж. Тем не менее блогер не теряет присутствия духа и между делом не забывает подбадривать подписчиков. Сегодня визажист решила порассуждать о том, в чем разбирается лучше всего — о женской красоте. Бьюти-блогер показала, какой путь прошла от пухлой девчушки до эффектной женщины. В первую очередь она отметила, что в гонке за красотой не нужно забывать оставаться самими собой, а затем поделилась редкой детской фотографией. Гоар призналась, что в школьные годы ее оскорбляли и дразнили из-за веса, однако девочка не теряла надежды однажды стать настоящей красавицей.