Звезда «Ривердейла» впервые рассказала о болезни
Звезда «Ривердейла», актриса Лили Рейнхарт написала пост, в котором призналась, что у нее дисморфия тела. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Лили Рейнхарт опубликовала свои фотографии и призналась в дисморфии тела. Дисморфия — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. По мнению актрисы, ее «руки должны быть вдвое меньше, чем сейчас». Ей кажется, что она потратила много времени впустую, рассуждая о руках.
«Я хочу дать другим девушкам понять, что они не одиноки», — призналась Рейнхарт.
Лили Рейнхарт — американская актриса, наиболее известна по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердейл». Она также снялась в эпизоде телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус»: сыграла главные роли в фильмах «Хороший сосед», «Мисс Стивенс» и «Стриптизерши», в которых снялась вместе с Дженнифер Лопес и Карди Би. Актриса в период с 2017 по 2020 год встречалась с актером Коулом Спраусом. Причиной разрыва назвали ухудшение взаимоотношений после карантина.