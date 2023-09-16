Звезда «Ривердейла» впервые рассказала о болезни

Звезда «Ривердейла», актриса Лили Рейнхарт написала пост, в котором призналась, что у нее дисморфия тела. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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Лили Рейнхарт опубликовала свои фотографии и призналась в дисморфии тела. Дисморфия — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. По мнению актрисы, ее «руки должны быть вдвое меньше, чем сейчас». Ей кажется, что она потратила много времени впустую, рассуждая о руках.

«Я хочу дать другим девушкам понять, что они не одиноки», — призналась Рейнхарт.