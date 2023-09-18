55-летняя ведущая снялась в рекламе в нижнем белье

55-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на сером диване в кружевном белье розового цвета. При этом волосы инфлюэнсера распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. На других кадрах телезвезда позировала в винном атласном платье-комбинации длины мини.