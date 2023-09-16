Бьянка сделала подтяжку лица и поделилась честным до и после

Уже завтра певица Бьянка отметит 38-летие. В честь этого R'n'B-певица решила кардинально изменить свою внешность и сделала подтяжку лица. В своих социальных сетях Татьяна поделилась результатом преображения. Певица отметила, что процедурой осталась очень довольна, ведь теперь она выглядит свежо и сексуально.

Свое лицо Бьянка доверила косметологу и пластическому хирургу Карлу Юрьевичу. Он довольно популярен в инстаграме (запрещен в РФ), а подписчиков набрать ему помогли видео звездных преображений. Среди его пациентов можно встретить Анастасию Волочкову , Прохора Шаляпина , Наталью Бочкареву и других.

Ну а мы напомним, что зимой Бьянка уже ставила эксперимент над своей внешностью. Певица несколько дней провела в центре эстетической медицины, где ей сделали серьезную, по словам самой артистки, операцию. Тогда Татьяна не стала раскрывать подробности хирургического вмешательства и лишь отметила, что врачи здорово потрудились над тем, чтобы преобразить ее губы и скулы. Мы за певицу только рады! Главное, чтобы она смогла вовремя остановиться и не переборщила с трансформациями в погоне за вечной молодостью.