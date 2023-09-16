«Сразу слезы накрывают». Роман Костомаров дал откровенное интервью о жизни после ампутации
Известный фигурист побывал в гостях у Леры Кудрявцевой.
За здоровьем Романа Костомарова, которого в феврале госпитализировали с пневмонией, следила вся страна. Когда стало известно, что известному фигуристу ампутируют ноги и руки, тысячи слов поддержки неслись к нему со всей страны. И вот сейчас Роман наконец решился на откровенный разговор о том, как ему живется в новой реальности.
Оказывается, фигурист пересматривает свои старые видео.
«Тяжело, конечно, видеть себя на коньках… Очень тяжело… Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, порой вижу ролики как мы с Оксаной ставили новый номер и сразу слезы накрывают. Когда видишь свои ноги и руки, и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня", — признался он во время беседы с Лерой Кудрявцевой в шоу „Секрет на миллион“ на НТВ.
Как рассказал Роман, он с грустью понимает: эта ситуация, она уже навсегда.
"Что бы ни делали, какие протезы ни ставили, это не заменит мне руки и ноги. Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом».