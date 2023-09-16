Костомаров дал откровенное интервью о жизни после ампутации

«Тяжело, конечно, видеть себя на коньках… Очень тяжело… Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, порой вижу ролики как мы с Оксаной ставили новый номер и сразу слезы накрывают. Когда видишь свои ноги и руки, и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня", — признался он во время беседы с Лерой Кудрявцевой в шоу „Секрет на миллион“ на НТВ.