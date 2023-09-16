Кардашьян показала редкое фото подросшего сына от Томпсона

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон расстались в начале 2022 года из-за постоянных измен баскетболиста. Летом стало известно, что у бывших влюбленных появится второй ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. Мальчик появился на свет 6 августа. Несмотря на рождение второго ребенка, Хлои и Тристан так не возобновили свои отношения.

В начале мая стало известно, что Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон определились с именем для своего 9-месячного сына. После долгих споров пара назвала мальчика Татумом-Робертом. Источник из близкого окружения семьи Кардашьян отметил, что Хлои и Тристан так долго выбирали имя для своего младшего сына, потому что хотели, чтобы оно было «необычным, не слишком вычурным и начиналось на букву «Т».