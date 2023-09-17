Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в изнасиловании

Уточняется, что с обвинениями выступили четыре женщины, одной из которых на момент действий было 16 лет. По их словам, эпизоды насилия имели место в период с 2006 по 2013 годы. В частности, одна из женщин утверждает, что актер изнасиловал ее в своем доме в Лос-Анджелесе. Позднее в тот же день ей оказали медицинскую помощь в кризисном центре по борьбе с изнасилованиями. Также ряд женщин обвинил Брэнда в неконтролируемом и оскорбительном поведении.