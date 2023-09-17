«Какое уродство»: в Сети раскритиковали наряд Натальи Подольской
На днях в столице прошла премьера нового сезона сериала «Папины дочки». Звезды собрались в одном из кинотеатров Москвы. Среди приглашенных гостей была и певица Наталья Подольская. Для мероприятия она выбрала ярко красный жакет и такого же цвета мини-платье. Однако пользователи раскритиковали наряд артистки, отметив его вульгарность.
Стилист Аполлон Байгакофф тоже считает, что образ Подольской в этот раз неудачный.
— На Наталье ужасно смотрится этот жакет, который ей велик на несколько размеров. Причем смотрится не как оверсайз, а как будто она одолжила у подруги 54-го размера. В целом образ неуместный для премьеры семейного кино. Слишком коротко и непропорционально. Будь платье длиннее и другой жакет, выглядело бы куда уместней! — поделился он своим мнением с порталом PopCornNews.
Пользователи согласились с экспертом. Многие возмутились, как певица вообще могла выйти из дома в таком виде.
«На кого вы похожи? И кто ваш стилист?»;
«Этот образ крайне неудачный»;
«Какое уродство. И это известная певица, а не напившаяся школьница?» — написали фолловеры на странице в соцсети Подольской.
Красный станет главным цветом осени 2023 года. Об этом рассказал стилист Александр Рогов. Он показал серию снимков, на которых проиллюстрированы подходящие образы.