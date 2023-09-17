«Какое уродство»: в Сети раскритиковали наряд Натальи Подольской

— На Наталье ужасно смотрится этот жакет, который ей велик на несколько размеров. Причем смотрится не как оверсайз, а как будто она одолжила у подруги 54-го размера. В целом образ неуместный для премьеры семейного кино. Слишком коротко и непропорционально. Будь платье длиннее и другой жакет, выглядело бы куда уместней! — поделился он своим мнением с порталом PopCornNews.