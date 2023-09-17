Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей»

Умер лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов. Об этом сообщила «Экспресс газета» и подтвердил певец Николай Басков.

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Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года. Причиной смерти назвали долгую и продолжительную болезнь.

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Муза Добронравова

Добронравов был женат на композиторе Александре Пахмутовой, которая писала мелодии к его стихам.

Отвечая на вопрос о семейном счастье, Добронравов вспоминал цитату из «Маленького принца»: «Любить – это не смотреть друг на друга. Любить – значит, смотреть в одном направлении».

На свое 90-летие Добронравов признался, что ему с супругой скучно вести спокойное и почетное существование. «Мы с женой все время в работе, сочиняем. Настоящее удовольствие от жизни получаешь только тогда, когда занят любимым делом!» — заявил он.

Летописец страны

Тексты Добронравова воспевали труд и романтические для граждан СССР профессии, как, например, летчика или геолога. При этом случалось, что заказчиком выступала власть. Так, его с женой отправили на Братскую ГЭС и поручили до 31 января 1962 года написать песню, «достойную наших ребят». В результате родился цикл песен «Таежные звезды», главным в котором гремит «Главное, ребята, сердцем не стареть!».

Пахмутова вспоминала, что их с супругом однажды вызвали «наверх» и попросили написать песню о первом полете человека в космос. При этом сложность заключалась в том, что композицию нужно было записать еще до того, как Гагарин оказался на околоземной орбите. В результате родилась «Заря космического века».

Такие же песни, как «И вновь продолжается бой!» «Только так победим!» и «Любовь, комсомол и весна», хоть и были созданы по заказу власти, до сих пор исполняются многими музыкантами и обрастают кавер-версиями.

Песни о спорте

Значительная часть песен Добронравова посвящена спорту. В частности, стоит вспомнить такие шедевры как Сергеем Гребенниковым написал песню Канады.

Кроме того, он написал текст к закрытию Олимпийских игр-80 в Москве. По Льва Лещенко, во время исполнения песни «На трибунах становится тише» на глазах многих зрителей были видны слезы. При этом до окончательного утверждения на уровне ЦК партии решали: «должен улететь Миша или нет? Что это будет символизировать?» — вспоминал с юмором поэт.

И вообще, могут ли медведи летать? Николай Добронравов