Певицу Шер засняли на свидании с бывшим возлюбленным

Певицу Шер засняли на свидании с продюсером Александром Эдвардсом. Снимки пары опубликовал Daily Mail.

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77-летняя Шер и 37-летний Александр Эдвардс были замечены за ужином в ресторане Funke в Беверли-Хиллз. Певица была одета в черный брючный костюм, а ее спутник — в кожаные брюки и блестящую куртку. К паре присоединились их друзья, среди которых был бывший возлюбленный модели Кайли Дженнер, рэпер Тайга.

В мае 2023 года стало известно, что Шер и Александр Эдвардс расстались после нескольких месяцев романтических отношений. Тогда же инсайдеры опровергли информацию о том, что певица и продюсер были помолвлены.

Шер и Александр Эдвардс встречались с сентября 2022 года. В декабре артистка намекнула на помолвку с продюсером. Однако позже в окружении исполнительницы заверили, что та не получала предложения руки и сердца, а кольцо, которым она поспешила похвастаться в социальных сетях, — это просто «подарок».

На критику столь большой разницы в возрасте в отношениях Шер заявила, что «любовь не знает математики».

«Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим», — писала певица в соцсетях.