«Колол под рок-н-ролл»: Боня снова изменила внешность

Блогер Виктория Боня рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала себе восемь проколов в ушах у «лучшего мастера по пирсингу в Голливуде».

«Я зашла в магазин на Rodeo Drive — та самая улица, где снимали сцену шоппинга в фильме «Красотка». Купила там серьги для того, чтобы проколоть хрящи в ухе. Там мне посоветовали лучшего мастера по пирсингу в Голливуде. Они были правы. Пирсинг он колол под рок-н-ролл», — похвасталась Боня.

Она призналась, что изначально хотела проколоть себе уши в двух местах, однако сейчас, по словам Бони, оба ее уха «проколоты с ног до головы». Ей также понравился мастер по пирсингу, который рассказывал ей истории и признавался в любви к русским людям, потому что они смелые и не боятся боли.

27 августа Виктория Боня рассказала подписчикам, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей. Через несколько дней она показала первый снимок после хирургического вмешательства. На размещенном фото Виктория Боня лежит на кушетке. Большую часть ее лица закрывают тканевые салфетки, однако сквозь них видны синяки и отеки в области глаз.