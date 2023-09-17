Модель Беллу Хадид засняли на прогулке с братом в Нью-Йорке

Супермодель Белла Хадид впервые появилась на публике после того, как закончила курс лечения от болезни Лайма. Снимки модели опубликовал Daily Mail.
Папарацци засняли Беллу Хадид во время прогулки по Нью-Йорку в компании младшего брата Анвара Хадида. 26-летняя манекенщица была одета в белый обтягивающий топ и брюки-капри, которые дополнила полосатой мужской рубашкой. Звезда подиума сделала «мокрую» укладку и легкий макияж в нюдовых оттенках.
В августе Белла Хадид опубликовала пост, в котором рассказала о продолжительной борьбе с обострением болезни Лайма. Пост звезда сопроводила каруселью из фотографий, на которых она запечатлена с капельницей в домашней обстановке. Хадид отметила, что после длительного лечения она вновь чувствует себя хорошо.
«Жизнь в ухудшающемся состоянии и работой, во время которой я пытаюсь гордиться собой, своей семьей и людьми, которые меня поддерживают, выбила меня из колеи так, что я не могу этого объяснить. Быть такой грустной и больной, когда вокруг меня столько благословений, привилегий, возможностей, любви, было, возможно, самой непонятной вещью в жизни», — написала Хадид.