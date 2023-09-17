Модель Жизель Бюндхен заявила, что не пьет алкоголь более двух лет
Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен заявила, что более двух лет совсем не употребляет алкоголь. Слова модели цитирует Fox News.
«Я не пью алкоголь уже более двух лет, и это удивительно, насколько яснее я себя чувствую», — заявила Жизель Бюндхен.
По словам 43-летней супермодели, после отказа от курения и употребления алкоголя, она ежедневно занимается спортом и медитацией.
«Я каждый день медитирую, каждый день занимаюсь спортом. Я просто очень благодарна, что у меня есть такое тело. Только сейчас я поняла, что мое тело — это мой храм, и я действительно хочу наслаждаться им», — рассказала Бюндхен.
Звезда подиума добавила, что каждый день встает в 5 утра, чтобы заняться медитацией.
«Я медитирую уже более 20 лет. И если вдруг я этого не делаю, я чувствую огромную разницу», — призналась модель.
В прошлом Жизель Бюндхен откровенно рассказывала о вредных привычках, которые были у нее в молодости. В своих мемуарах 2018 года «Уроки: Мой путь к осмысленной жизни» она подробно написала о том, как в юном возрасте постоянно курила сигареты и выпивала бутылку вина в день, чтобы справиться с тревогой.
Жизель Бюндхен — бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год она была самой высокооплачиваемой моделью в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В апреле 2015 года Жизель Бюндхен объявила о завершении модельной карьеры, однако продолжила сотрудничать с ведущими модными домами.