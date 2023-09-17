Звезды в законе: у кого из знаменитостей есть судимость и за что

Некоторые известные и уважаемые люди имеют за плечами криминальный опыт. О котором и хотели бы забыть раз и навсегда, но не получается. Время от времени эта тема все равно возникает. Одни звезды стараются ее обойти: мол, что было, то прошло, ни к чему вдаваться в подробности. А другие открыто рассказывает о мутных фактах своей биографии, потому что шила в мешке не утаишь…

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ДЕРЕВЯНКО «ПОГОРЕЛ» НА ПРОСТИТУТКАХ И НАРКОТИКАХ

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Павел Деревянко недавно всех удивил: в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» он признался, что в 1990-х был осужден на условный срок по весьма экзотической статье – «за сутенерство». То есть он крышевал проституток! Актер, кстати, не собирался откровенничать об этом. Но Баста спросил напрямую, увильнуть не получилось…

– Об этом никто не знает вообще! – воскликнул Павел. – Ты откуда знаешь?

Про детали той давней истории актер не захотел говорить. Хотя несколько лет назад без утайки рассказывал о другом эпизоде: в 1996-м он, будучи студентом ГИТИСа, был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Павел на каникулах подрабатывал официантом в кафе и иногда предлагал посетителям не только алкогольные коктейли, но и некие запрещенные вещества. Однажды в метро Деревянко остановили милиционеры и нашли при нем «товар». Начинающего наркодилера сразу же отвели в участок… Он вспоминал:

– Когда я сидел в камере трое суток, до тех пор, пока меня не отпустили под подписку о невыезде, я готов был голову разбить о дверь, чтобы сломать шею и не думать о том, зачем я сюда, в Москву, приехал и что теперь будет. В итоге у меня год условно, и это большое чудо, что меня не выгнали из института. Притом что я на первом курсе был полный нуль! За меня вступились однокурсники. Тогда я долго отходил от этого...

БОЧКАРЕВА ИЗБЕЖАЛА НАКАЗАНИЯ ЗА КОКАИН…

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Наталья Бочкарева тоже однажды попалась с наркотиками. В сентябре 2019-го звезда сериала «Счастливы вместе» ехала на своем «кадиллаке» и была остановлена сотрудниками ДПС. Их внимание привлекли странные маневры, которые Наталья совершала на своем автомобиле. Разговор с актрисой у капота машины был записан на видео, которое потом «утекло» в сеть. Бочкаревой предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась. Но тут же сообщила стражам порядка: «Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана... И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства... Наркотического».

Наркотическим средством оказался кокаин весом в 0,69 грамма. Заначку актриса перевозила… в трусах. О чем тоже сама оповестила полицейских. Позже Наталья все отрицала: мол, никто ее не задерживал, она в ту ночь вообще была дома с детьми, на видео – не она, все это провокация и происки врагов. Тем не менее Бочкаревой было официально предъявлено обвинение по статье 228 УК. Ей грозило до трех лет лишения свободы. Однако еще во время следствия актриса признала вину и раскаялась. А чтобы раскаяние было наглядным, она сделала щедрый взнос в благотворительный фонд. На суде это учли, а также приняли во внимание, что у Бочкаревой все-таки двое детей (недавно 42-летняя актриса сообщила о том, что стала мамой в третий раз. – Ред.) и что ранее она проблем с законом не имела. Поэтому ей назначили штраф в 30 тысяч рублей, а уголовное дело закрыли.

…А КАЗАКОВ – ЗА УБИЙСТВО

Удалось избежать реального наказания и Михаилу Казакову, который известен по роли Полежайкина из сериала «Папины дочки». В 2005-м он вступился за знакомую девушку, которая попросила Мишу «поговорить» с ее бывшим парнем. Разговор не заладился. Казаков выхватил нож и нанес оппоненту три удара, которые оказались смертельными. Поразительно, но за три года до этого был убит ножом отец Михаила. И вот теперь ему самому светил срок за убийство… Однако дело вскоре переквалифицировали на более легкую статью – превышение самообороны. А потом и вовсе закрыли «в связи с примирением сторон», то есть родственники погибшего Мишу простили. В итоге он был освобожден из-под стражи прямо в здании суда.

ПЕТРЕНКО ОТСИДЕЛ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА

Не ко всем звездам Фемида так снисходительна, как к Деревянко, Бочкаревой или Казакову. Некоторые знаменитости все-таки получили реальные сроки заключения. Самый громкий случай – с Михаилом Ефремовым, который сейчас находится в колонии.

Народный артист сел за руль в невменяемом состоянии. Его автомобиль врезался во встречную машину, водитель которой погиб. Виновнику аварии присудили семь с половиной лет лишения свободы. Однако адвокаты Ефремова рассчитывают вытащить его из тюрьмы раньше: уже этим летом у актера будет возможность подать на условно-досрочное освобождение.

Кстати, по УДО в свое время удалось выйти на волю раньше срока Владимиру Долинскому. В 1973-м он был осужден за незаконные валютные операции на пять лет. Но благодаря ходатайству Театра сатиры, в котором служил, отсидел только четыре года.

Смягчить наказание удалось также Игорю Петренко. В 1997 году его за соучастие в убийстве приговорили к восьми годам. Но большую часть срока удалось перевести в категорию условного наказания, за решеткой Петренко провел всего два с половиной года.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СДЕЛАЛИ ИЗ АГУЗАРОВОЙ ЗВЕЗДУ

Все это широко известные криминальные драмы знаменитостей. Например, Долинский и Петренко сами обо всем рассказывали. В отличие от Жанны Агузаровой, которая старалась не афишировать свою судимость.