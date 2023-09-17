Певец Стас Пьеха назвал спальню лучшим местом для свиданий

«Лучшее место для свиданий – это спальня. Я ни разу не был на сайте знакомств: никогда там не регистрировался. Мне и так пишут много девушек в разных соцсетях. С ними общаюсь, переписываюсь. Что касается официального брака, то пока не хочу. Хватит одного раза», — подчеркнул Пьеха.