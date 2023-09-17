«Впереди очень интересная жизнь»: Анна Седокова вернулась в Россию, чтобы начать с чистого листа
Бывшая участница группы ВИА-Гра много лет жила в Америке со своим мужем баскетболистом и сыном Гектором. По слухам, супруг Анны не работал, поэтому роль финансового обеспечителя вокалистка взяла на себя. Она даже продала большую московскую квартиру, чтобы закрыть денежные дыры и обеспечить своей семье хорошую жизнь.
На днях Седокова выложила фотографию из гостиницы блог. На снимке певица с ребенком лежат на полу номера. Сверху красуется текст:
«Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А, значит, все найдем. Впереди очень интересная жизнь и новые повороты».
Далее Анна добавляет, что мозгов, сил и энергии ей точно хватит, чтобы взять новые вершины и обеспечить себя со своим наследником.
Сейчас исполнительница хита «Пятый угол» ищет жилье в аренду. При этом Гектора звезда везде тащит с собой.
«Мой partner in crime в просмотре 20 квартир в аренду», — пишет она на странице социальных сетей.
Поклонники недоумевают, неужели Седокова рассталась с мужем и переехала на ПМЖ обратно на родину. Так это или нет, покажет время.