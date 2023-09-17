«Впереди очень интересная жизнь»: Анна Седокова вернулась в Россию

Бывшая участница группы ВИА-Гра много лет жила в Америке со своим мужем баскетболистом и сыном Гектором. По слухам, супруг Анны не работал, поэтому роль финансового обеспечителя вокалистка взяла на себя. Она даже продала большую московскую квартиру, чтобы закрыть денежные дыры и обеспечить своей семье хорошую жизнь.

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На днях Седокова выложила фотографию из гостиницы блог. На снимке певица с ребенком лежат на полу номера. Сверху красуется текст:

«Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А, значит, все найдем. Впереди очень интересная жизнь и новые повороты».

Далее Анна добавляет, что мозгов, сил и энергии ей точно хватит, чтобы взять новые вершины и обеспечить себя со своим наследником.

Сейчас исполнительница хита «Пятый угол» ищет жилье в аренду. При этом Гектора звезда везде тащит с собой.

«Мой partner in crime в просмотре 20 квартир в аренду», — пишет она на странице социальных сетей.