Звезда «Холопа» Бикович впервые станет отцом

«Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали. Спасибо всем за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов нас не беспокоить! Когда и если мы захотим поговорить на эту тему, мы обязательно с вами свяжемся», — написал звезда «Холопа».