Дочь Заворотнюк рассказала о конфликтах в семье актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк вот уже несколько лет не появляется на публике. Узнать что-либо о звезде сериала «Моя прекрасная няня» поклонники могут только от её дочери Анны, которая активно ведёт социальные сети. Девушка порой делится подробностями о состоянии Заворотнюк и о положении дел в её семье.

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Напомним, Анна родилась в 1996 году. На тот момент Анастасия Заворотнюк была замужем во второй раз, её избранником стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. Помимо Анны, в этом браке на свет появился и её младший брат Майкл. Об отношениях с ним и рассказала Заворотнюк.

Как пишет портал 7дней.ru, в детстве дети Анастасии Заворотнюк были не очень дружны. Майклу не нравилось, что Анна на правах старшей пыталась его воспитывать, между ними случались ссоры и даже драки.

Всё изменилось с возрастом: общая беда сплотила детей Заворотнюк. Сейчас Анна рассказывает, что может часами разговаривать с братом. Правда, они не всегда и во всём согласны - порой отношения становятся напряжёнными. Но семье Заворотнюк всегда удаётся найти выход из ситуации.

Другое дело, что, по данным СМИ, Анна и Майкл так и не смогли подружиться с третьим мужем Анастасии Заворотнюк - Петром Чернышёвым. Ходили слухи о том, что мужчина поругался со старшими детьми Заворотнюк, ни одна из сторон этого так и не опровергла.