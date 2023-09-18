Александр Киреев ассказал о трудностях в отношениях с супругой

Звезда телепроекта «Фабрика звезд» Александр Киреев связал свою жизнь с девушкой по имени Арина, которая была далека от шоу-бизнеса.

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У супругов есть двое детей. Артист впервые рассказал про трудности в супружеской жизни и решении временно пожить раздельно.

Александр рассказал, что у них с супругой настали трудности в отношениях спустя три года брака. По словам певица, их настиг тот самый кризис трех лет. После долгих разговор и обсуждений пара приняла решение на время разъехаться и пожить в отдалении, чтобы все обдумать.

После супруги вновь все обсудили, поняли, что все еще испытывают друг к другу большие чувства и решили возобновить отношения, рассказал фабрикант «СтарХиту».

Также артист рассказал, что спустя время стал менее категоричным и теперь не зарекается о ситуациях, в которых бы не смог простить свою супругу.