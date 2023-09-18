Адель подогрела слухи о своем замужестве

Певица Адель несколько лет встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Слухи об их свадьбе ходит уже несколько месяцев. Артистка и сама подогрела слухи о своем новом статусе.

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Исполнительница отправилась в тур и на концерте в Лас-Вегасе поприветствовала поклонников и Рича. Артистка крикнула, что возлюбленный находится в столь важный момент рядом с ней и поддерживает ее.

«Мой муж сегодня здесь», - заявила Адель.

Пока неизвестно, правда ли пара связала себя узами брака или же это оговорка артистки или способ привлечь внимание к туру.

Напомним, Адель в 2017 году после шести лет отношений вышла замуж за бизнесмена Саймона Конекки. В 2012 году они впервые стали родителями, у них родился сын Анджело Джеймс Конекки. В 2019 году супруги объявили о расставании. Несмотря на разрыв, паре удалось сохранить дружские отношения ради наследника. По признанию Адель, после развода она пять раз в неделю посещала психолога.