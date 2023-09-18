Поклонники Наоми Кэмпбелл переживают из-за ее резкого похудения

В Сети обсуждают свежие фото супермодели 1990-х Наоми Кэмпбелл с Недели моды в Лондоне. Пару дней назад звезда появилась на показе The Mains и привлекла всеобщее внимание. Несмотря на полностью закрытый наряд — черный брючный костюм — общественность заметила, что модель сильно похудела.

Кажется, к снижению веса Черная пантера идет давно и время от времени демонстрирует результаты. Однако на этот раз перемены во внешности выглядят очень резкими: пользователи Сети отмечают невероятно острые скулы и невероятно худые бедра и ноги. Наоми тает на глазах, считают они и строят предположения, какой же способ похудения предпочла модель?