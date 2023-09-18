58-летняя Херли показала фигуру в откровенном купальнике

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли поделилась с подписчиками личного блога новыми фотографиями в купальнике.

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Актриса показала подписчикам модели из новой коллекции ее собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. На снимках 58-летняя Элизабет Херли запечатлена в слитном белом купальнике с глубоким вырезом на груди. Звезда дополнила образ золотыми серьгами-конго, сделала небрежную укладку на манер голливудских волн и нюдовый макияж с акцентом на глаза.

За несколько часов пост Элизабет Херли набрал тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

«Элизабет, вы исключительно сексуальная леди», «Выглядите невероятно», «Королева бикини», «Просто лучшая», «У вас совершенная фигура», — написали пользователи под постом.

Элизабет Херли запустила собственный бренд купальников в 2005 году. Дизайн всех моделей для Elizabeth Hurley Beach актриса придумывает сама.

«Я решила заняться пляжной одеждой не только потому, что всегда была одержима одеждой для отдыха, но и потому, что это та область, где женщины, независимо от формы или размера, могут либо выглядеть потрясающе, либо никак. Я хотела разработать курортные коллекции, которые заставят женщин чувствовать себя великолепно в любом возрасте», — рассказала Элизабет Херли.