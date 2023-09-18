Меган Маркл вышла в свет в наряде Zara

Американскую актрису Меган Маркл заметили в наряде испанского бренда Zara из массмаркетового сегмента. Соответствующие снимки публикует Page Six.

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42-летняя знаменитость появилась в Дюссельдорфе на международном соревновании ветеранов Invictus Games, создателем и попечителем которого является ее супруг, принц Гарри. Герцогиня Сассекская вышла в свет в льняном комбинезоне Zara бежевого цвета и блейзере в тон. При этом в качестве обуви она выбрала сандалии YSL за 725 долларов (70 тысяч рублей).

На размещенных кадрах видно, что из аксессуаров на Маркл были серьги-кольца модного дома Bottega Veneta стоимостью 305 долларов (29 тысяч рублей), солнцезащитные очки и золотая подвеска люксового бренда Brilliant Earth, цена которой составляет 995 долларов (96 тысяч рублей). В то же время волосы телезвезда распустила, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж.