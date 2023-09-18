Жена Бибера показала лицо без макияжа

Американская модель Хейли Бибер поделилась новым снимком без макияжа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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26-летняя жена певца Джастина Бибера опубликовала сторис, на котором показала лицо без косметики. На размещенном кадре манекенщица позирует в белом кроп-топе и плиссированной мини-юбке в клетку в сочетании с балетками и высокими носками. При этом волосы она убрала от лица, сделав укладку с эффектом мокрых прядей.

В то же время из аксессуаров на Бибер были массивный кулон с буквой B, а также золотые серьги. Знаменитость разместила фотографию в сторис, поэтому у подписчиков не было возможности оставить комментарии.