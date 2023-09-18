Синди Кроуфорд показала фигуру в откровенном платье

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками своих социальных сетей фотографиями, сделанными во время поездки в Лондон.

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На снимках 57-летняя Синди Кроуфорд позировала в черном облегающем фигуру мини-платье с ромбовидными вырезами по бокам.

Модель уложила волосы на мотив голливудских волн и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

"Ночь в Лондоне", - подписала снимки манекенщица.

Поклонники Синди Кроуфорд восхитились тем, как молодо выглядит супермодель 90-х. "Вы выглядите гораздо моложе своего возраста", "Неподвластная времени", "Вы потрясающая", "Самая красивая модель", "Красивая женщина прекрасна в любом возрасте", "Икона", - написали пользователи в комментариях.

Синди Кроуфорд стала известна в конце 1980-х – начале 1990-х. С 1989 по 2000 год манекенщица являлась лицом бренда Revlon. За время карьеры она появилась на обложках свыше 600 журналов во всем мире.