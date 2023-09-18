Сын Оззи Осборна рассказал о табу отца в воспитании внуков

Сын певца Оззи Осборна Джек признался, что у отца существуют негласные правила в воспитании внуков. Его слова передает Fox news.

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Как признался Осборн-младший, рок-музыкант придерживается принципа невмешательства, когда речь идет о смене подгузников.

"Потому что отец живет еще в той эпохе, когда мужчины не прикасаются к подгузникам. Типо это не отцовская задача", - отметил Джек.

Он подчеркнул, что основатель группы Black Sabbath также запрещает внукам лежать с ним в кровати. Музыкант аргументирует это тем, что внуки "не должны идти в школу с мыслью о том, что лежали в постели с дедушкой".

"Если мои дети хотят лечь на кровать, чтобы посмотреть телевизор, то папа говорит: "Нет". Встает и уходит", - сказал Осборн-младший.