Сын Оззи Осборна рассказал о табу отца в воспитании внуков

Сын Оззи Осборна рассказал о табу исполнителя в воспитании внуков
Сын певца Оззи Осборна Джек признался, что у отца существуют негласные правила в воспитании внуков. Его слова передает Fox news.
Как признался Осборн-младший, рок-музыкант придерживается принципа невмешательства, когда речь идет о смене подгузников.
"Потому что отец живет еще в той эпохе, когда мужчины не прикасаются к подгузникам. Типо это не отцовская задача", - отметил Джек.
Он подчеркнул, что основатель группы Black Sabbath также запрещает внукам лежать с ним в кровати. Музыкант аргументирует это тем, что внуки "не должны идти в школу с мыслью о том, что лежали в постели с дедушкой".
"Если мои дети хотят лечь на кровать, чтобы посмотреть телевизор, то папа говорит: "Нет". Встает и уходит", - сказал Осборн-младший.
Джек - третий и младший сын Оззи и Шэрон Осборнов. С 2012 по 2019 год мужчина был женат на актрисе Лизе Стелли. В их браке проявились три дочери - Перл Клементин, Энди Роуз и Минни Теодора. В 2021 году Осборн-младший был помолвлен с Ари Герхарт. В 2022-м их семья пополнилась дочерью Мейпл Артемис.