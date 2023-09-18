Виктория Боня опровергла, что ее изуродовала пластика

Телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась в соцсетях на ухудшение самочувствия матери.

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По словам Бони, матери стало плохо из-за слухов о результатах ее пластики. У женщины упало давление и появились проблемы с сердцем после того, как она прочла, что ее дочь якобы изуродовали.

Телеведущая попросила представителей СМИ не распространять подобную "чушь" в массы.

"Я понимаю, что нам нужно делать новости. Но не забывайте, что все эти новости читают наши родители! У меня будет шикарный результат, когда пройдет нужное время!" - заявила звезда.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — "Газета.Ru").