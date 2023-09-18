Нюша показала растяжку на отдыхе в Турции

Певица Нюша улетела отдыхать с семьей в Турцию и опубликовала первые фото из отпуска. Снимками она поделилась в личном блоге.

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Нюша показала весь процесс путешествия с двумя детьми и мужем из России в Турцию. Спустя сутки певица сняла первые фотографии из виллы.

Утро она провела за растяжкой на природе. Перед камерой Нюша позировала в розовом топе и легинсах. Волосы она собрала в высокий пучок и отказалась от макияжа. Певица продемонстрировала несколько поз из йоги.

Артистка родила дочь от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж летом 2017 года. Певица отмечала, что они действительно назвали девочку в честь главного персонажа их любимого мультфильма "Король Лев".

По словам звезды, она уже давно не обращает внимания на язвительные комментарии в сети по этому поводу, а многие высказывания даже заставляют ее искренне смеяться.