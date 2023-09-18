$96.65+0.01103.09+0.06

Звезда «Спасателей Малибу» изменилась до неузнаваемости

Американская актриса и фотомодель Ясмин Блит без макияжа и укладки попала в объектив папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Звезда «Спасателей Малибу» изменилась до неузнаваемости
© Lenta.ru

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в голубом комбинезоне на лямках, надетом поверх розовой футболки. Она отправилась за продуктами в супермаркет Whole Foods в тапках и с плетеной сумкой. Знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа

Читатели издания неоднозначно отнеслись к снимкам Блит, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Некоторые юзеры посчитали, что манекенщица изменилась до неузнаваемости. «Она плохо постарела», «Никогда бы ее не узнала», «Старость ей не к лицу», — высказывались пользователи сети.

Другие комментаторы встали на защиту актрисы. «Это называется старение», «Она уже не девочка!», «Ясмин выглядит прекрасно», «По крайней мере, она не изуродовала себя пластикой!» — писали они.