6 секретов похудения топ-моделей

Эти девушки знают, как оставаться в форме.

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Они всегда выглядят идеально, один взгляд на плоские животы и длинные ноги моделей заставляет отложить булочку и задуматься о диете.

Сами же модели всю жизнь придерживаются определенного рациона, почти у каждой из них есть секреты стройности и отличной фигуры.

Миранда Керр

Модель не сидит на диетах. Многодетная мама считает, что рацион должен быть сбалансированным, но на половину состоять из свежих овощей: она обожает авокадо, зелень, томаты. Миранда сочетает салаты и овощи на гриле с рыбой, нежирным мясом. А шоколад и фастфуд позволяет себе не чаще раза в неделю.

Джиджи Хадид

В течение шести дней в неделю Джиджи считает калории, а на седьмой позволяет себе лишний кусочек пиццы и любимое шоколадное пирожное.

Жизель Бундхен

Мама двоих детей считает, что великолепной фигурой обязана спорту: три раза в неделю она занимается кунг-фу, а каждое утро начинает с йоги. Именно активность помогала ей каждый раз прийти в форму после родов. О еде Жизель говорить не любит, она уверяет, что прислушивается к организму, но не запрещает себе ничего.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Жена Джейсона Стэтхэма росла на ферме, она обожает молоко, стейки, овощи, простую и полезную еду. Но, если Роузи надо срочно похудеть, она отказывается от любых продуктов, содержащих углеводы и на пару недель садится на диету из овощей, нежирного мяса, рыбы. Кроме того, модель начинает каждое утро с пробежки, а три раза в неделю занимается йогой.

Адриана Лима

Женщина, фигуре которой завидует весь мир, обожает бокс, она считает, что тренировки помогают ей всегда быть в форме. Кроме того, Адриана всегда есть очень небольшими порциями. Обычно она выбирает блюда не больше 150—200 грамм.

Наталья Водянова