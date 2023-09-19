Как изменилась участница «Пацанок» Вероника Жукова

Скандальное шоу «Пацанки» превращает девушек с непростой судьбой в настоящих леди. За всю историю программы десятки участниц встали на путь изменения. Одной из них стала Вероника Жукова. В своих соцсетях она поделилась, как ей удалось кардинально изменить свою жизнь.

© Чемпионат.com

На момент начала съёмок пятого сезона ей было 22 года. Жизнь девушки была далека от совершенства. Частые ссоры с мужем, безработица, ревность приводили к неконтролируемым вспышкам агрессии.

Вероника разбрасывала вещи и выгоняла супруга из дома. В отдельных случаях она отправлялась на вечеринки, где выпивала алкоголь и вступала в драки.

Чемпионат.com

На проекте девушка часто провоцировала конфликты с другими участницами и нарушала правила.

После окончания шоу жизнь Вероники налаживается. Она развелась с бывшим супругом. Летом 2022 года вновь вышла замуж и стала мамой пару месяцев назад. На её странице в соцсетях красуется надпись «Из пацанки в примерную жену и маму».

Чемпионат.com