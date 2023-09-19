Ариана Гранде и Далтон Гомес почти одновременно подали на развод

Певица Ариана Гранде и агент элитной недвижимости Далтон Гомес почти одновременно подали на развод. Об этом сообщает TMZ.

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Издание отмечает, что между супругами был заключен брачный договор. Певица, сообщают источники, планирует выписать бывшему супругу чек, чтобы развестись мирным путем.

Официальной причиной расставания стали «непримиримые разногласия». При этом отношения между Гранде и Гомесом закончились еще в 20 февраля 2023 года. Пара не торопилась с разводом, так как супруги пытались уладить детали и прийти к согласию относительно развода.

С тех пор у Гранде, предположительно, роман с актером Итаном Слейтером. Они познакомились на съемках предстоящего мюзикла «Злая», премьера которого намечена на 2024 год.

В конце июля Слейтер подал на развод с супругой Лили Джей, однако официальная причина их расставания неизвестна.