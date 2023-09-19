58-летняя Ирина Безрукова снялась в халате без макияжа

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина снялась без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсетях.

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58-летняя знаменитость поделилась фото из отеля. На размещенном кадре артистка запечатлена позирующей перед камерой в белом халате. На время съемки Безрукова отказалась от косметики, а волосы уложила под полотенце.

Поклонники оценили естественную красоту звезды и принялись писать комплименты в комментариях под снимком. «Умная и красивая Ирина», «Сама нежность!», «Ослепительная красота», «Королева», «Божественные ноги», — высказывались они.