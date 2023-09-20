Айза рассказала об отношениях Гуфа с детьми

Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) рассказала, что ее бывший муж, рэпер Алексей Долматов (Гуф), стал уделять больше времени своим детям. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Айза отметила, что ей очень нравится, как Долматов начал общаться с сыном Сэмом и дочерью Тиной. Также, по словам артистки, у экс-супруга сложились «особенные отношения и сильная любовь» с ее сыном от второго брака Элвисом. Знаменитость отдельно подчеркнула, что Долматов и Элвис схожи характером.

«Леша большой молодец», — заявила Айза.

Айза и Гуф сыграли свадьбу в 2008 году. В 2010-м у пары родился сын. В 2013-м певица и хип-хоп-исполнитель развелись, а спустя два года Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, от которого родила второго ребенка. В 2020 году пара объявила о расставании.

В октябре 2021 года Гуф сделал предложение своей возлюбленной, модели Юлии Королевой, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у рэпера родилась дочь Тина.