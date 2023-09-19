Федункив рассказала про отношения с итальянской свекровью

Актрису Марину Федункив многие помнят еще и как бессменную «маму Коляна» в сериале «Реальные пацаны». Много лет этот проект шел на телеэкранах, так что найти человека, который бы его не смотрел, уже почти невозможно. Ну а затем начались и другие проекты, в которых Марина не осталась незамеченной. В список важных событий последних лет можно добавить успехи на вокально-музыкальном поприще и свадьбу с итальянцем Стефано, которая наделала много шума. Чего только не писали об этой паре, но Марина на происки хейтеров не реагировала. С тех пор прошло два года, и эта семья по-прежнему живет дружно и расставаться не собирается. Об этом, и не только, Федункив недавно рассказала «МК» в эксклюзивной беседе.

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— Марина, как прошло ваше лето? Фанаты уверены, что вы, будучи женой итальянца, не покидаете эту жаркую страну…

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— Фанатов разочаровывать не люблю, но придется: в Италии бываю нечасто. Причина этого — насыщенный график. Я и Стефано много работаем. Летом я тоже работаю — съемки никто не отменял. Просто я трудоголик, работу свою обожаю, не умею долго отдыхать. Но если удается вписать поездку в наш график, конечно, выезжаем. В последний раз были на родине мужа в начале этого года. Мы навещаем семью Стефано, муж встречается с друзьями, гуляем, посещаем рестораны — у нас практически туристический досуг.

— Съемки, гастроли… а о бизнесе не мечтали? Тем более что в роль хозяйки заведения общепита вы уже прекрасно вошли в сериале «Кафе «Куба».

— Конечно, мечтала и мечтаю. Но понимая, сколько сил и нервов за этим стоит, я вряд ли решусь открыть свой бизнес. Нужно понимать и разбираться в том, чем собираешься заниматься. Хорошо бы даже опыт какой-то иметь в той сфере, где собираешься свое дело открывать, но такого опыта у меня не было. Возможно, благодаря «Кафе «Куба» однажды решусь на эту авантюру.

— «Кафе «Куба» — довольно атмосферный проект. Что больше всего запомнилось во время съемок?

— У нас было полное погружение в 90-е. На съемочной площадке создали такую атмосферу, что я реально потерялась во времени. Однажды шокировала всех, когда спросила, какой сейчас год (смеется). На самом деле это лучший комплимент работе всей команды. Мы очень скучаем по двухтысячным годам, в которых, несмотря ни на что, были счастливы.

— Ваши поклонники также знают и о вашем музыкальном таланте. Марина Федункив серьезно намерена наступить на пятки звездам нашей эстрады?

— Конкурировать с нашими артистами я никогда не собиралась — я же не певица, а поющий персонаж. Но если во мне видят конкурентку, не скрою, приятно. И от мест в хит-парадах тоже не откажусь. Сейчас мы действительно записываем новую песню. Я остаюсь верна своему стилю, но думаю, что смогу удивить и порадовать поклонников.

— А вообще с чего началось ваше увлечение музыкой?

— Пела я всегда, многие говорили, что у меня хороший голос. Я вообще не собиралась петь профессионально, но однажды мой продюсер Игорь предложил: «А давай попробуем!» И как раз у нас была песня, близкая мне по настроению. Попробовала — вошла во вкус. Понимаете, для меня петь — еще один способ общения с моими зрителями, возможность их порадовать, это людям нравится. Чаще именно программу из песен и комедийных скетчей просят на корпоративы.

— Не боялись критики?

— Волков бояться — в лес не ходить (смеется). Не боялась никогда критики в свой адрес. Жизнь одна, если хочется, нужно пробовать. А хейтеров я обожаю, очень часто общаюсь с ними в соцсетях. Очень милые люди, просто хотят внимания.

— Марина, признайтесь, вы смотрите кино и сериалы со своим участием?

— Конечно, смотрю. Правда, обычно с позиции критика. Но мой муж в этом вопросе всегда уравновешивает — смотрит все фильмы с моим участием с любовью (улыбается). Я же люблю придираться к себе: мне, например, совершенно не нравится, как звучит мой голос с экрана. Или кажется: вот тут я бы сейчас иначе сыграла. Но сами роли мои мне все нравятся, кардинально менять ничего не хочу. Съемки — это момент, мгновение, оно неповторимо и прекрасно.

— Когда готовитесь к вашим проектам, откуда черпаете опыт?

— Меня всегда окружали прекрасные женщины — харизматичные, умеющие за себя постоять, знающие себе цену. Я же не всегда была актрисой, работала и на овощебазе, и проводницей, и воспитательницей в интернате, каких только женщин я не встречала. Они — мой источник вдохновения.

— Вы замужем два года. Планируете стать мамой или пока работа на первом месте?

— Вы знаете, есть то, что спланировать невозможно. Я и замуж выходить не планировала, пока не встретила Стефано. Верю в судьбу. Будет так, как должно быть.

— Кстати, как сейчас протекает ваша жизнь, спустя два года замужества?

— Знаете, я так привыкла, что уже не считаю это чем-то необычным. Семейная жизнь протекает прекрасно, быт нас не испортил.

— Открыли что-то новое в браке?

— Главное открытие — быть за мужем, не делать все самой, а знать, что рядом есть плечо. Иногда, конечно, хочется и в горящие избы, но теперь у меня есть тот, кто остановит и сделает все сам. Стефано меня научил быть слабой в хорошем смысле слова.

— Как часто вы проводите с супругом время — с вашей-то занятостью?

— Не думаю, что наша семья какая-то особенная в этом плане. Сейчас многие супруги поглощены карьерой. Главное — уметь разграничивать работу и личную жизнь. Когда мы вместе, все остальное может подождать.

— Поддерживаете отношения с итальянскими родственниками?

— В первую очередь мы на связи с мамой мужа. Созваниваемся, общаемся обычно вместе, у нас очень теплые отношения. Обычно это разговоры по видеосвязи. Когда прилетаем в Италию, стараемся ее посетить.

— Известные геополитические события не повлияли на отношение родителей мужа к вам?

— Наша семья вне политики. Все хорошо.

— Итальянцы — прекрасные кулинары. Вы обмениваетесь какими-то рецептами блюд с вашими родственниками?

— Знаете, я себя виртуозом кулинарного искусства не считаю. Готовлю с удовольствием, но без фанатизма. В этом плане у нас «рулит» Стефано. Так что рецептами с итальянской семьей не обмениваюсь. В плане традиций мой муж сам кого угодно проконсультирует.

— Стефано бывал хоть раз у вас на съемочной площадке?

— Я предпочитаю, чтобы Стефано видел результат, хочу сохранить для него магию кино. Фильмы с моим участием муж смотрит с удовольствием, очень мной гордится.

— Со свадьбы у вас остались какие-то нужные подарки?

— Дарили в основном деньги (смеется). Так что пригодилось все. Вклад гостей направили на благоустройство дома и участка.

— Не секрет, что вы также часто гастролируете. А какой райдер у Марины Федункив?

— Обычный райдер, без изысков. Но, конечно, с возрастом хочется чуть больше комфорта. То есть на «Газели» ехать 400 километров, как раньше, я уже не готова. Да и сама, помню, еще в Перми, когда занималась организацией мероприятий, несколько раз исполняла райдеры гастролирующих артистов. С тех пор решила в этом плане не наглеть, не напрягать организаторов.

— Приходилось селиться в «убитой» гостинице?

— Бывало. Мы с гастролями посещаем самые разные города, и не во всех есть пятизвездочные апартаменты. Я к этому отношусь спокойно, я же не за удобствами приехала, а на встречу с любимыми зрителями.

Случалось, что в гостинице не было воды или дверная ручка оставалась в руках. Когда был совсем мрак, я, конечно, могла высказать возмущение. Все-таки для организаторов это тоже коммерческая деятельность, они зарабатывают и от нас ждут, чтобы мы отработали на все 100%. А когда после перелета ты даже спокойно поспать не можешь, потому что в гостинице ремонт, или не можешь в душ сходить, так как нет воды, — это негативно влияет и на рабочий настрой артиста.

— Не стоило развернуться и уехать?

— Я приезжаю ради зрителей, я не могу их подвести. Всегда стараемся что-нибудь придумать, безвыходных ситуаций не бывает.

— Признайтесь, к вам залезали в окна, писали признания в любви?

— В окна не залезали, а под окнами кричали. Помню, встретилась с коллегами утром на завтраке, а они мне: «Марин, ну что, докричались вчера до тебя?», а я и не помню — пришла после спектакля и сразу уснула.

Недавно на гастролях в Екатеринбурге зрительницы принесли колонку, на служебном выходе включили ее и пели толпой мои песни, ждали меня после спектакля. Было очень приятно! Я очень благодарна всем поклонникам, они очень настоящие — всегда говорят что думают и делают все исключительно по велению сердца.

— А что дарят?

— В основном цветы и конфеты, говорят, что такую женщину хочется порадовать и накормить (смеется).

— Сериал «Реальные пацаны» — это огромный кусок творческой жизни Вы поддерживаете отношения с коллегами?

— Стараемся встречаться. Но все люди занятые, поэтому обычно видимся на съемочной площадке. Это уже как семья. Мы всегда на связи с режиссером проекта Жанной Кадниковой, она моя близкая подруга. «Кафе «Куба» мы тоже снимали вместе.

— Как часто вы посещаете косметолога и что делаете со своим лицом?

— Очень приятно слышать, что со мной советуются по поводу процедур красоты. Секрет красоты — делать то, что любишь, быть счастливой, чувствовать себя привлекательной для любимого человека. И, конечно, важен ежедневный уход за лицом. У косметолога не была ни разу: не считаю, что мне это необходимо на сегодняшний день. Но если возникнет желание и необходимость — обязательно пойду.

— А к пластическому хирургу за консультацией обращались когда-либо?

— Тоже не была ни разу, потому что боюсь. А вдруг что-то пойдет не так во время операции? Вдруг не смогу эту красоту поддержать? И главное — вдруг мне не понравится результат, вдруг не узнаю себя в зеркале? (Смеется.) Не хочу терять индивидуальность и природный шарм. Но я совсем не против пластики и уверена, что однажды на нее решусь. Ничего в этом плохого не вижу. Мне, кстати, пластику приписывают, да так регулярно, так что стесняться точно не придется (смеется).

— Как вы восстанавливаете силы?

— Идеальный отдых — выходные дома, когда ты ничего не планируешь. А еще я люблю путешествовать: смена обстановки вдохновляет. Мой вариант — несколько дней отпуска, максимум неделя, дальше начинаю скучать по работе и рваться домой.

— Дружите со спортом?