Бородина приехала в Краснодар и затеяла спор с фанатами

Она приехала в российский город и посетила новый сад, в котором по правилам заведения не могут находиться одновременно больше 250 человек. Бородина выложила снимки парка. Местная жительница написала Бородиной, что все еще не попала в этот парк, хотя гостье из Москвы уже удалось там побывать.