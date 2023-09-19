Стася Милославская пошутила над браком Александра Петрова

Актриса Стася Милославская пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) над свадьбой своего бывшего бойфренда, актера Саши Петрова.

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Стася Милославская опубликовала в личном блоге черно-белый снимок, на котором она запечатлена в анфас. Один из пользователей прокомментировал пост актрисы фразой: "Вот бы случайно встретить вас на улице". На что Милославская ответила:

"Но только при условии, что вы из полной семьи".

Поклонники актрисы предположили, что таким комментарием она "подколола" своего бывшего возлюбленного, актера Сашу Петрова, который рассказал, что встретил будущую жену на улице, она из полноценной семьи и не актриса.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).