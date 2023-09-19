54-летняя Хелена Кристенсен появилась на публике в мини-платье

Супермодель 90-х и бывший "ангел" Victoria's Secret Хелена Кристенсен посетила вечеринку Coco de Mer 2023 Icons, которая прошла в рамках Недели моды в Лондоне. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.

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54-летняя Хелена Кристенсен выбрала для выхода черное мини-платье с рюшами и глубоким декольте, под которое надела кружевной бюстгальтер. Модель дополнила образ серебристыми босоножками на шпильке и миниатюрным клатчем с пайетками. Манекенщица уложила волосы в объемную прическу и сделала яркий макияж с акцентом на красную помаду.

Газета.Ru

Несмотря на возраст, Хелена Кристенсен продолжает оставаться востребованной моделью. В мае 2023 года она приняла участие в показе кутюрной коллекции Caroline's Couture Каролины Шойфеле — художественного директора и сопрезидента Chopard. Вместе с ней на подиум вышли другие легендарные манекенщицы, от Наоми Кэмпбелл до Евы Герциговой.

В 1990-х Хелена Кристенсен встречалась с актером Норманом Ридусом. В 1999 году у них родился сын Магнус. Актер и модель были вместе на протяжении пяти лет, а затем расстались. Несмотря на разрыв, они сохранили дружеские отношения ради сына.