Наталия Орейро показала лицо без макияжа

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео в сторис. Так, звезда популярного телесериала «Дикий ангел» предстала перед камерой в белой кофте с пестрым принтом. На размещенных кадрах Орейро продемонстрировала естественный внешний вид, отказавшись от косметики.