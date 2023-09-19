"Токсичные отношения". Евангелиста призналась в насилии со стороны бывшего мужа

"Токсичные отношения". Линда Евангелиста призналась, что подвергалась насилию со стороны бывшего мужа
58-летняя супермодель Линда Евангелиста в период с 1987 по 1993 год состояла в браке с Джеральдом Мари. Как оказалось, глава модельного агентства проявлял насилие в отношении своей супруги.
В документальном фильме под названием "Супермодели" звезда рассказала о непростых отношениях с Мари. Мужчина агрессивно себя вел и даже применял насилие.
"Однажды я поняла, что, вероятно, состою в токсичных отношениях. Однако разорвать их оказалось не так-то легко. Если бы было достаточно сказать: "Я хочу развода, до встречи"… Однако это так не работает".
По словам модели, Джеральд осознавал, что она зарабатывает на жизнь благодаря своей внешности. Но этот факт не мешал агрессивному мужу наносить ей травмы.
Евангелиста также призналась, что после развода обрела свободу.