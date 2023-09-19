«Умею искренне любить». Алексей Воробьев об отношениях и работе

Певец рассказал о работе в Голливуде, борьбе с инсультом и отношениях с девушками

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Певец Алексей Воробьев в последнее время наделал много шума в интернет-пространстве. Не успел он снова появиться в качестве члена жюри шоу «Ты супер» на НТВ, как в СМИ просочились новости о попадании артиста на больничную койку. Мало того, начали поговаривать, что актер и музыкант сменил профессию, так как Воробьева заметили на футбольном поле в форме российской сборной.

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Дабы не погрязнуть в пучине слухов, Womanhit.ru пообщался с Алексеем и выяснил, что же происходит в его жизни на самом деле.

- Алексей, говорят, вас стали чаще видеть на футбольном поле. Я понимаю, что это связано со съёмками в новом фильме или собираетесь футболом заняться?

- Вы угадали, так и есть: снимаюсь в новом фильме. Я прочитал сценарий «Больше, чем футбол» Виктора Демента, и сразу влюбился в написанную им историю. Я редко так проникаюсь материалом при первом прочтении, а тут я был невероятно тронут. Признаюсь, читая сценарий, несколько раз не мог сдержать слезы. Я сразу же ответил, что готов приехать на пробы в любой свободный день. С режиссёром мы сразу нашли общий язык, и полностью совпали в видении главного героя. А дальше — меня утвердили на роль, и началась подготовка.

- Вы ведь и раньше вы занимались футболом. Были успехи?

- Успехи в этом спорте были, и большие. Ещё будучи юниором, я не раз становился лучшим игроком сезона чемпионата Тульской области, при том, что играл за команду, где все ребята были на 2 года старше меня. Но в определенный момент надо было выбирать, какой профессии я хочу посвятить себя и свою жизнь, и так как больше музыки я не любил ничего, даже футбол, я поступил ровно так, как мне подсказывало сердце. И никогда об этом не пожалел.

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- Как вам первые сьемочные дни?

- Я получаю огромное удовольствие на площадке, — у нас прекрасный режиссёр, у меня замечательные партнеры, чудесная кино-дочь, которую играет 7-летная Адель Гадаускас, и, главное, в мою жизнь вошло то, что я очень люблю, и на что у меня последние годы никогда не было времени — настоящие футбольные тренировки. Я снимаюсь без дублера, поэтому приходится побегать по-настоящему. Что касается нештатных ситуаций, на удивление, ничего курьезного не было. Ну разве что первый день осеннего похолодания совпал в нашем расписании с ночной сценой сьемки футбольной игры под проливным дождем. Всю ночь мы бегали по полю под дождевыми установками. Ребята и я промокли до нитки и продрогли насквозь, но было невероятно весело.

- Как вы в реальной жизни поддерживаете форму?

- Я практически ежедневно хожу в спорт зал, а если не успеваю из-за графика или раннего вызова на площадку — выхожу утром на пробежку. Всю сознательную жизнь я терпеть не мог спортзал, но заставил себя выработать привычку: каждый день приходить туда и заниматься. Как известно, привычка — вторая натура. Сейчас, проснувшись утром, мне не приходится заставлять себя вставать на беговую дорожку, хотя раньше меня раздражало, что ты бежишь на месте, и спустя 20—30 минут по-прежнему остаёшься там же. Или таскаешь бесполезные железяки вместо увлекательной игры в мяч, или, например, беседы о литературе, музыке или творчестве, пусть даже с самим собой. Так что я сумел сделать спорт своей привычкой, чтобы не бороться с самим собой. И стал получать от этих занятий искреннее удовольствие.

- А по московским улицам бегаете? Не достают фанаты?

- Я бегаю в капюшоне, наушниках, и, признаться честно, бегаю я быстро. Поэтому чтобы меня «потревожить», нужно быть в очень неплохой физической форме.

- Приходилось ли вам с целью поддержания хорошей формы когда-нибудь сидеть на диетах?

- Никогда. Я просто либо ем меньше и больше бегаю, как, например, при подготовке к этим съёмкам, либо ем больше и уменьшаю кардио, когда надо набрать мышечную массу. Но ни к тренерам, ни к диетологам я не обращался никогда.

- Хотя прошло много лет после громкой аварии, многие её помнят и переживают за вас до сих пор. Вы ощущаете сейчас какие-то отголоски той автокатастрофы?

- Последствия обширного инсульта всегда есть, даже если ты максимально восстановился, и они останутся со мной навсегда. Просто я адаптировался к тому, как работает мое тело и мозг. Какая-то другая часть мозга взяла на себя те функции, за которые раньше отвечали погибшие клетки правого полушария, так что я, иногда, знаете, как компьютер, который может случано выкинуть вас из программы. Но в остальном я более чем здоров, и даже те детали, которые я за собой знаю, вряд ли будут заметны любому другому человеку. Но есть и свои плюсы. Перед отлетом на съемки мне в руку вонзился осколок от разбившегося стакана. Его часть осталась в кисти руки, она задела нерв и подрезала при каждом движении сухожилие. Но благодаря тому, что чувствительность с левой стороны тела у меня так до конца не восстановилась, я смог больше трёх месяцев спокойно сниматься, практически не чувствуя боли. А операцию сделал совсем недавно, когда в съёмках появился небольшой перерыв.

- Сколько лет вы устраняли последствия аварии? Где проходили реабилитацию?

- Я лечился в 3 х странах. Сначала в США, где случился инсульт, потом, когда мне уже разрешили летать, наблюдался у врачей университетской клиники в Австрии, поскольку скорость моего востановления при таком обширном поражении их очень заинтересовала. А потом уже смог прилететь в Россию, и продолжить лечение у наших врачей, которые в большой степени повлияли на скорость моей реабилитации, и возвращения к полноценной жизни.

- Что говорили тогда врачи?

- Все эти специалисты были крайне пессимистично настроены относительно моих перспектив вернуть утраченные профессиональные навыки, способность различать ноты, и извлекать точный по тону звук, ведь за это отвечает именно правое полушарие, пятидесяти процентов которого у меня больше нет. Поэтому пришлось осваивать все с нуля, и заново учиться извлекать из связок звук и управлять своим голосом. А разрабатывать левую руку мне помогло мое умение играть на фортепиано. Я пытался заставить ее выполнять привычные в прошлой жизни движения по много часов каждый день. На то, чтобы заставить ее двигаться почти с прежней скоростью ушло несколько лет, и сейчас я могу с гордостью сказать, что снова играю и на фортепиано, и на аккордеоне.

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- А еще на чем вы играете?

- С детства обучался игре на двух инструментах — аккордеоне и фортепиано. Как аккордеонист много побеждал на различных конкурсах. Ну а гитара, барабаны, труба — это все уже освоил со временем. Иногда посреди ночи, делая аранжировку, хотелось записать живой инструмент в песню, и я понял, что легче будет самому овладеть этими инструментами, чем каждый раз звонить кому-то и ждать. Так и вышло.

- Вы ещё и фильмы снимаете сами. Расскажите об этом опыте.

- В режиссуре я уже довольно давно. Десятки музыкальных клипов, реклам, короткометражных фильмов, Новогодний мюзикл и множество международных призов. Я начал снимать после инсульта, думая, что вряд ли смогу когда-либо вернуться в кадр, и пытаясь найти себе место по другую сторону камеры. Сейчас я, наконец, планирую приступить к съёмкам полнометражного фильма по своему сценарию. Немного волнуюсь, и очень хочется скорее начать.

- Что еще умеет делать человек-оркестр Алексей Воробьев, чего мы не знаем?

- Пишу рассказы как автор. У меня есть небольшая авторская страничка в соц сетях, где я редко, но всё же выкладываю свои импровизированные рассказы. Иногда они становятся основой моих короткометражек. Мне нравится писать. Это очень увлекательное занятие.

- А вы дотошный в работе?

- В работе я очень быстрый. Быстрый и точный. Не люблю когда люди тратят на выполнение простых задач множество часов, когда можно сделать тоже самое за несколько минут. Я жаден до своего времени, и не позволяю себе им так разбрасываться. А так как я сам монтирую, выходя на площадку, я уже вижу весь проект целиком, знаю заранее каждую монтажную склейку. Поэтому работать нам с командой очень легко — они доверяют мне, а я им.

- За много лет в жюри проекта «Ты супер!» на НТВ не было шальной мысли закончить с этим шоу и пойти в другое?

- За это время я успел побывать и участником, и членом жюри нескольких крупных телешоу. Но быть частью такого проекта, как «Ты супер!», где есть возможность наблюдать за взрослением юных, невероятно талантливых артистов — это уникальный опыт. И это единственный такого рода развлекателтный проект с огромной социальной составляющей на нашем ТВ, куда, кроме всего прочего, участники прежних лет могут возвращаться, взрослея. Для меня искренняя радость и честь делиться своим опытом с ребятами, и спустя год-другой видеть, как они снова выходят на сцену, но уже — как взрослые профессионалы. И вы не представляете, какое удовольствие наблюдать их рост, видеть, какое количество труда каждый из них вложил, какую работу провел над собой, чтобы двигаться вперёд, и не предавать свою цель и мечту.

- Знаю, что вы еще и помогаете детям из «Ты супер» в их творческом развитии. Сейчас с кем сотрудничаете?

- Я очень рад, что жизнь дала мне возможность исполнить мечты детей, которые этого действительно заслуживают. Будь-то клип, который я снял для нашей финалистки Тани Мавроди на песню Иры Дубцовой, или путевку в «Орлёнок», которая была мечтой Димы Меновщикова из Читы. Или, например, мы с Ярославом Сумишевским заказали и подарили настоящий профессиональный концертный инструмент юной участнице «Страны талантов» из Тамбова Анастасии Тюриной. Я счастлив быть тем человеком, которого в моем детстве так не хватало мне. Человеком, который может не только помочь, но и направить в верном направлении, как профессионально, так и по-человечески.

- Советы даете будущим звездам?

- Что касается советов — я абсолютно убеждён, что у каждого свой путь, так что я даю советы только тем, кто их спрашивает. Я отдаю себе отчет, что не каждый согласится поступиться своим временем, личной жизнью, выходными, отпусками и праздниками ради творчества и достижения целей. К тому же, сам факт достижения любой цели не сделает вас счастливее, если вы не получали удовольствия от процесса движения к ней, от своего одиночества, и даже — от самопоедания. Ведь каждый по-настоящему творческий человек, артист — свой самый страшный критик.

- Алексей, хотелось бы узнать и о вашей жизни помимо работы. Какой у вас распорядок дня?

- Просыпаюсь, иду пешком в спорт зал, потом — еду на съемки. Вечером после смены возвращаюсь домой и всегда выхожу на небольшую прогулку, слушая аудиокнигу в наушниках. Потом ложусь спать. В перерывах ем, если не забываю. Это мои дни как актера, когда я снимаюсь в кино. Мои дни как музыканта, певца или композитора выглядят немного иначе, но первая часть — поход пешком в спортзал остается неизменной. Разница только в том, во сколько это происходит — в 7.30 или в 11 утра.

- Вы как обычно любите проводить время?

- Мой выходной будет не сильно отличаться от моего рабочего дня. Я начну день в спортзале, потом вместо съемки буду готовиться к следующей съёмке, писать музыку или работать над сценарием. А ещё — слушать аудиокниги, и обедать на веранде ближайшего к дому ресторана, чтобы далеко не ходить.

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- А как же хобби?

- Фотография — это сейчас главное хобби для меня. Но я не люблю фотографировать природу и архитектуру. Люблю снимать людей, — самое прекрасное и неповторимое создание на земле. Красота человека меня вдохновляет.

- В соцсетях вы обычно фигурируете один. Скажите, удалось какой-то девушке снова растопить выше сердце или у поклонниц есть шанс?

- С некоторых пор у меня нет сердца. Видимо, после паралича левой стороны тела, сердце тоже было затронуто этим недугом. Вот только как вернуть ему чувствительность я не знаю. Я был бы рад кому-то открыть свое сердце, но не знаю, как это сделать. Поймите меня верно, я не холодный бессердечный человек, я умею искренне любить, без памяти влюбляться, и испытывать бурные эмоции. Я предельно открыт и честен, когда общаюсь с кем-то. Однако после последнего огромного разочарования, которое я особенно остро пережил 6 лет назад, я нашел абсолютное удовлетворение в своем одиночестве. Я больше не испытываю необходимости заполнять тишину бессмысленными, порой, словами и обещаниями, которые, в силу своей природы, люди всё равно не могут сдержать.

Однако это совсем не значит, что я всё время один, к слову, сейчас я вынужден отложить это интервью, чтобы пообщаться с двумя прекрасными музами, заглянувшими ко мне в гости.

- Вообще если говорить о некоем женском идеале, какой он для вас?

- Она должна просто быть умна и образована, и обладать чувством юмора, иначе ей со мной будет трудно, а мне с ней — скучно.

- Бывало, что встречали, вроде, ту самую, а потом понимали, что ошибались?

- В поисках идеала нельзя забывать, что если ты и найдешь его, то никогда не сможешь ему соответствовать. Предпочитаю, искренне восхищаясь любимой женщиной, понять ее недостатки. Если с большинством из них я легко могу согласиться и принять, то ее достоинства станут приятным сюрпризом, и прекрасным бонусом.

- Алексей, а бывало, что девушки проявляли активно внимание к вам, даже слишком?

- За мою достаточно долгую карьеру было много разных случаев, но это — обычная часть жизни артиста. Не так давно несколько лет подряд, например, за мной по городам ездила женщина, заселяясь в соседние номера в гостиницах, подслушивая из-за стенки, и подглядывая за моей жизнью, и всячески пытаясь пробраться в неё, используя всех вокруг. Она взламывала мою почту и телефон, читая переписки, и писала моим девушкам, что я негодяй, а она мать моих детей. К сожалению, это — частая плата за популярность любого артиста, и одержимые кем-то люди, конечно, встречаются. Но надо понимать, что тратить на преследование артиста свою жизнь, пока он наслаждается своей — это их личный выбор.

- Как относитесь к многочисленным слухам вокруг себя? А хейтеры могут вас ранить?

- К слухам отношусь привычно. Моей жизни это совершенно не мешает. Это еще одна плата артиста за успех. Я переживал по этому поводу последний раз лет эдак 10—15 назад.

- Вы предпочитаете жить в центре города или по душе жизнь за городом?

- Всю сознательную жизнь я прожил в центре разных городов. Не так давно я ненадолго остановился за городом, и понял, что если задержусь там ещё хоть на пару дней — больше не захочу выезжать туда, где люди. В тишине за городом много пространства чтобы творить, и ничто не отвлекает. Но я и без этого не самый социализированный человек, а запрись я в доме за городом, я буду просто заказывать доставку, писать свои сценарии и книги, записывать новую музыку, читать, обрастать бородой, и носить одну и ту жу грязную футболку неделями напролет, поскольку на ней «такой классный выцветший принт».

- Какой у вас любимый уголок дома?

- В Лос Анджелесе это, определённо, кухня. Из неё открывается вид на даунтаун, а панорамные стёкла исписаны маркером с идеями сценариев. Я обожаю там сидеть, работать за большим столом с видом на огромный город, ходить, придумывать что-то. В Москве это — гостиная, где стоит рояль, и проходят репетиции с моими музыкантами. Для меня поистине какая-то волшебная атмосфера в этой комнате.

- Снимаетесь сейчас в американских картинах?

- Сразу после завершения съёмок и финала «Ты супер» я улечу в Испанию, куда из-за забастовки актерского профсоюза переносятся сейчас съемки американского боевика. Я там сыграю одну из ролей. После этого вернусь в ЛА, чтобы завершить кастинг актеров для полнометражной комедии по моему собственному сценарию. Съемки мы готовы начать, как только закончится забастовка.

- Интересно, чем отличается подход к работе в сьемочном процессе в России и Америке?

- Совершенно ничем. Это всегда исключительно человеческий фактор. Взяв на работу оператора из Голливуда, вы не получите гарантии красоты картинки. И — наоборот. В любой коллективной работе результат зависит сразу от всех и от каждого отдельно. Так что важно, кто в команде. Единственное отличие, пожалуй, — там не существует такой до боли привычной для российских киношников команды «Тишина на площадке!» Там на площадке всегда полнейшая тишина.

- А вам было сложно пробиться в Голливуд?

- Я честно говоря, никогда над этим не задумывался. Я твёрдо знаю, что результат возникает из «деланья». И я просто делал свою работу, и старался делать ее максимально хорошо — снимал пробы, сотни проб, пока не получил первую, второю, третью, и так далее роль. Я отдаю себе отчёт, что я — один из немногих среди миллионов иностранных актеров, кто сумел снятся уже в нескольких больших американских и международных проектах. Но, в отличие от многих, я не завишу напрямую от своей актёрской карьеры, ведь я могу в любой момент запереться дома, сесть за ноутбук, и через пару недель — а пишу я очень быстро — прислать продюсерам готовый сценарий фильма или сериала. К тому же, я могу ещё и сам его снять, потому что умею не только играть, но и писать, снимать, монтировать, и могу из просто идеи в моей голове сам создать и выдать полноценный продукт. Поэтому, как бы я ни стоял на ногах в Голливуде, в жизни и профессии я стою на ногах так твердо, что могу себе позволить развиваться вне зависимости от предложений, которые поступают извне.

- Ну и последний вопрос: как поживает ваша замечательная собака и кто с ней остаётся, когда вы куда-нибудь надолго уезжаете?