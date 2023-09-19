Понарошку объяснила, почему не позвала родителей и детей на свадьбу

"А теперь я скажу то, что многим может не понравиться. На нашей свадьбе не было родителей. И детей. Ни одного из трех наших сыновей. Я не хотела в этот день быть мамой или дочерью. Руслан — папой и сыном. Мы хотели быть мужчиной и женщиной. Быть только друг для друга. А что, так можно было? Можно! Оказывается, в 40 лет можно делать так, как хочется и не делать так, как не хочется", — написала блогер.