7 звезд с необычной внешностью

Привлекательность — субъективное понятие, но обычно звезды канонически красивы.

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Однако иногда популярности добиваются весьма неординарные личности, которые отличаются талантом и обаяние, но к их внешности привыкнуть очень нелегко.

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Джоселин Вильденштейн

Джоселин больше всего на свете боялась измены мужа-миллиардера: ему нравились милые блондинки, этакие «кошечки». И Вильденштейн решила, что ей нужно меняться. Одна за другой пластические операции сделали ее почти неузнаваемой, внешность девушки из привлекательной превратилась в пугающую. Муж от Джоселин, кстати, все же ушел. Но на своем странном образе она смогла построить карьеру, стать постоянной гостьей шоу на ТВ и красных дорожках. А сейчас у нее роман с мужчиной на 30 лет моложе. И спутницу он считает самой привлекательной женщиной.

Донателла Версаче

Быть в мире моды и не отличаться яркой внешностью — задача не из легких. Донателла комплексовала, и решила, что все ее проблемы решит хирург. Множеств операций, неоднократное увеличение губ, кожа источившаяся от бесконечных процедур — теперь знаменитая блондинка выглядит весьма устрашающе, но, кажется, счастлива.

Бьорк

WomanHit.ru

В отличие от предыдущих знаменитостей, певица никогда не прибегала к пластике. Необычная внешность у нее от природы. И, хотя Бьорк не соответствует стандартам красоты, принятым в глянце, поклонников по всему миру у миниатюрной дивы, хоть отбавляй.

Тильда Суинтон

WomanHit.ru

У этой блондинки инопланетная внешность и яркий талант, ее обожают режиссеры, но мужчины год за годом вносят в список самых непривлекательных актрис. Саму Тильду это ничуть не беспокоит: она успешна, любима и счастлива.

Сара Джессика Паркер

WomanHit.ru

Внешность актрисы, сыгравшей Керри Брэдшоу, сложно назвать привлекательной: худоба, тяжелая челюсть, объемный нос. При этом талант, очарование и чувство стиля позволили Саре покорить миллионы зрительских сердец.

Вупи Голдберг

Звезда голливудских комедий стала знаменита, благодаря невероятному обаянию и нестандартной внешности. Вупи никогда не мечтала быть канонически красивой, ведь красоток в Голливуде сотни, а такая, как она, — одна.

Белла Рамзи