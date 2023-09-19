58-летняя актриса похвасталась фигурой

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась кадрами в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость показала ролик, на котором она позирует на фоне виллы и шезлонгов в купальнике белого цвета с глубоким V-образным декольте. На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца с жемчугом.