Нюша показала фигуру в мини-платье

Певица Нюша показала фигуру в сияющем мини-платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Перед выступлением на сцене Нюша сделала несколько фото в вечернем наряде. Она позировала в блестящем розовом мини-платье с разрезом на бедре, которое надела без нижнего белья. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках. Ей также сделали вечернюю укладку и макияж с розовым блеском.

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Артистка родила дочь от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж летом 2017 года. Певица отмечала, что они действительно назвали девочку в честь главного персонажа их любимого мультфильма "Король Лев". По словам звезды, она уже давно не обращает внимания на язвительные комментарии в сети по этому поводу, а многие высказывания даже заставляют ее искренне смеяться.