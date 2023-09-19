Нюша показала фигуру в мини-платье с разрезом до бедра
Певица Нюша показала фигуру в сияющем мини-платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Перед выступлением на сцене Нюша сделала несколько фото в вечернем наряде. Она позировала в блестящем розовом мини-платье с разрезом на бедре, которое надела без нижнего белья. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках. Ей также сделали вечернюю укладку и макияж с розовым блеском.
Артистка родила дочь от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж летом 2017 года. Певица отмечала, что они действительно назвали девочку в честь главного персонажа их любимого мультфильма "Король Лев". По словам звезды, она уже давно не обращает внимания на язвительные комментарии в сети по этому поводу, а многие высказывания даже заставляют ее искренне смеяться.
У супругов также подрастает годовалый сын Саффрон. Нюша рассказывала, что за неделю до родов определилась с именем для мальчика, увидев "подсказку" на билборде, и супруг поддержал такое решение. По словам артистки, ее семья всегда обращает внимание на знаки "свыше".