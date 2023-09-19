Настасья Самбурская показала лицо без макияжа и фильтров

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская опубликовала фото без макияжа. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Настасья Самбурская примерила кожаный жакет и показала образ в домашнем интерьере. Во время съемки она была без макияжа и укладки. Актриса продемонстрировала естественную красоту без фильтров.

Соцсети

Настасья Самбурская часто принимает участие в съемках, выходит на красные ковровые дорожки во время мероприятий и публикует фото в соцсетях. Она не стесняется демонстрировать фигуру в откровенных нарядах. Самбурская не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. Артистка регулярно посещает тренажерный зал, а также соблюдает определенную диету – знаменитость не ест сладкое, мучное и не употребляет алкоголь. При росте 177 см Самбурская весит 58 кг.