Буланова объяснила, почему не живет с молодым мужем

Летом этого года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал Валерий Руднев, который младше Татьяны на 19 лет. Буланова признается, что раньше она считала ненормальным, когда мужчина настолько младше женщины. Однако после встречи с Валерием, пересмотрела свои взгляды.

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Вместе пара уже давно. Руднев сумел доказать свою любовь и серьезные намерения. Женщина счастлива в отношениях с бизнесменом.

Интересно, что еще до свадьбы Валерий Руднев подарил артистке ресторан в Санкт-Петербурге. Однако Татьяна Буланова спустя 3 месяца после свадьбы заявила, что больше не живет с мужем.

Супругов разделяют не то, что бы разные дома, а даже разные города. Артистка продолжает жить в Санкт-Петербурге, а ее муж — в Москве. Дело в том, что Татьяна и Валерий никак не придут к окончательному решению, в каком городе будут проживать. Певица всем сердцем любит Питер, а Валерий привык к Москве.

«Меня это не пугает. Не знаю, что там дальше будет. Пока он не готов жить на два города», — отметила звезда.

Несколько раз Татьяна и Валерий начинали тему переезда, но никто из них не планирует уступать друг другу.

«Я настолько люблю Санкт-Петербург, что пока не готова никуда переезжать. Москва мне нравится, но свой город люблю больше. Мне тут комфортно, так что нет — никаких переездов», — заявила Буланова.

Певица спокойно относится к раздельной жизни. Причем, она уверяет, что не разлучается с мужем надолго.