«Миллионов на 30 навыступала». Продюсер «Миража» — о гонорарах Суханкиной

Композитор Андрей Литягин — основатель, бессменный руководитель и продюсер группы «Мираж».

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В интервью «Газете.Ru» он рассказал о секретах успеха коллектива, заработках в 1980-е, причинах частых смен солисток и суде с Маргаритой Суханкиной за авторские права на песни.

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— Как создавалась группа "Мираж"? Какие законы шоу-бизнеса 1980-х было необходимо соблюсти, чтобы она стала популярной?

— Да никаких законов не было в 80-е. Нужно было, чтобы мои песни понравились народу и "долетели" до него в кратчайший срок. Поэтому метод был один: связаться с так называемыми "писателями", которые могли все это быстро распространить, чтобы песня звучала, как говорится, из каждого утюга. Если людям нравится, песня везде звучит. Если не нравится, не звучит. Если бы песни "Миража" не понравились, я стал бы работать над другим проектом, где бы "зазвучало". Но судьба была благосклонной, с "Миражом" я угадал. Всем так надоели официози, которые никак не могут уйти со сцены, - что тогда терлись у власти, что сейчас пороги обивают. Всем так хотелось хорошей музыки, а не полуцыганского шансона, который тогда исполняли. И как только появлялось что-то модное, созвучное времени, оно сразу получало право на успех.

— На момент основания "Миража" вам было всего 23. Как в такие юные годы у вас сформировалось музыкальное чутье и понимание индустрии?

— Не такие уж это молодые годы — и в более юном возрасте люди достигали колоссальных успехов в шоу-бизнесе. Это нормально. Об успехе, как правило, не думаешь. Получается — значит, делаешь. А уж почему получилось? Просто, наверное, я был искренним, старался и работал без устали. И к тому же бог дал талант, который я правильно использовал. Наверное, это самое главное.

Газета.Ru

— На что вы смотрели в первую очередь при выборе солисток? Что было важнее — вокал или все же внешность, умение вести себя на сцене?

— Все было важно. Но прежде всего вокал. "Совковый" вокал сразу отметался. Блеянье в стиле "Утренней почты" с взвизгиванием не имело никакого отношения к мировой музыке. Поэтому я старался брать людей, которым не испортили голос постановкой вокала. Лучше всего подходили люди, прошедшие школу народного пения. Яркий пример тому — Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина. Как и Екатерина Болдышева, окончившая дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Октябрьской Революции (ныне - Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке. - "Газета.Ru").

— Помните ли вы тот момент, когда группа стала знаменитой?

— Это процесс не быстрый, не сиюминутный. Наверное, это произошло, когда появились заказы на концерты, их количество быстро увеличивалось, мы работали все больше и больше. Помню, был случай году в 1988-м, когда мы дали за день 11 концертов!

- Что вы тогда чувствовали?

- Да на самом деле ничего, потому что уставали мы страшно. Гипертрофированного тщеславия не было, я воспринимал это как должное. Просто было приятно, что у меня все получилось.

— Сколько группа зарабатывала в 80-90-е годы - и какой процент отводился солисткам?

— Зарабатывали много. Не помню, сколько точно, потому что рубль постоянно обесценивался. С солистками обговаривались условия, и они получали фиксированную ставку за одно выступление. Никакой процент они не получали.

— Каково было получить первые большие деньги, на что их тратили?

— Первое ощущение было: денег много, а купить на них нечего. Даже квартиру купить было нельзя, потому что там какие-то квадратные метры на человека высчитывались, какие-то лимиты устанавливались. Иномарку было очень сложно достать. Ничего не продавалось. Так что просто жили, ни в чем себе не отказывая.

— Правдивы ли слухи о том, что на "Мираже" вам удалось построить огромное состояние?

— Состояние, наверное, было огромным. Но поскольку оно не было сразу переведено в свободно конвертируемую валюту, большая его часть пропала. Не повезло мне жить в переходную эпоху. То социализм, то 90-е. При рыночной экономике я уже тогда был бы долларовым миллионером.

— Почему состав группы часто менялся? Кто инициировал смену солисток?

— Инициаторами были сами солистки. На самом деле я не помню случая, чтобы кого-то взял и уволил. У них постоянно "свербило", потому что они не привыкли работать по какой-то жесткой договоренности. То муж, то любовник — они не понимали, что нужно работать. Контрактов тогда не было, но были договоренности. А им постоянно нужно было какой-то крендель выкинуть. Если честно, когда думаю об этом, в голове только нецензурные выражения.

— Я не задаюсь таким вопросом: кто лучший, кто худший, кто главный. Эти люди работали и были лицом моего коллектива. Я не хочу выстраивать из них какой-то пьедестал. Благодарен всем им.

— Какое количество вокалисток в группе наиболее выигрышно, на ваш взгляд?

— Я считаю, что должно быть две солистки. Да, возможно, в гримерке они друг другу глаза выцарапают, зато на сцене будут соперничать, и в итоге проект будет выглядеть привлекательнее в глазах зрителей.

— Одними из самых узнаваемых участниц коллектива были Суханкина и Гулькина. Были ли у вас попытки продолжить сотрудничество? Если да, почему не получилось?

— Сначала мы закончили сотрудничество, потом продолжили, потом снова закончили, потом снова продолжили — это какой-то исторический цикл. Договорились и продолжили, все было нормально. Но потом стало "ненормально". Разошлись. Для шоу-бизнеса это стандартная ситуация.

— Расскажите подробнее об иске к Суханкиной. Сколько раз, по вашей информации, она выступила незаконно? Иск на какую сумму вы к ней подали, как продвигается дело?

— Я не могу разглашать подробности искового заявления без согласования с моими адвокатами. Маргарита Суханкина выступила незаконно бесчисленное количество раз. Миллионов на 30 уже точно навыступала. Она покупала лицензию на полгода, а выступает уже шесть с половиной лет. Исходя из прописанной в лицензии суммы я и делаю примерные расчеты. Сейчас уже седьмой год она выступает незаконно и должна около 30 млн рублей. Точнее, не она, а ее менеджмент. Тем не менее, если они захотят все сделать официально, пусть заплатят, оформят лицензию и дальше работают.

— Какие доводы в свою защиту приводит Маргарита?

— Да никакие! На самом деле, в менеджменте Суханкиной работала юристка-аферистка, которая им постоянно подсказывала левые мошеннические схемы. Уже и суд признал незаконным исполнение Суханкиной моих песен, и юристка эта была осуждена за мошенничество. А Маргарита на это все ведется. В конце концов она сядет в лужу с этим делом, потому что закон восторжествует - и платить ей все равно придется.

— Будучи владельцем авторских прав, сколько вы берете за исполнение одной песни? Или договор составляется по другому принципу?

— Все права на музыку и 25% прав на тексты песен группы "Мираж" принадлежат мне. Песни поштучно я не продаю. Неинтересно. Какое-то более серьезное предложение — скажем, на создание концертной программы, — рассмотрю.

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— Может ли "Мираж" в нынешнем составе "выстрелить" с новыми песнями и активно выступать на эстраде? Или такие группы способны существовать только за счет проверенных десятилетиями хитов?

— Группа "Мираж" и так выступает. У ребят очень плотный гастрольный график, отдыхать некогда. Что касается новых песен, то уж как получится. Не знаю! Время покажет.

— Пытались ли вы сохранить группу "Маленький принц", которая существовала до 1994 года? Почему она не вернулась на эстраду?

— Нет, не пытался я ничего сохранить. Солист Саша Хлопков уехал в Германию и зажил другой жизнью. Мне было неинтересно дальше заниматься этим проектом, как-то не сложилось. Вот, собственно, и остался красивый проект в виде фонограмм, доступных в интернете.

— Чем отличается современный шоу-бизнес от шоу-бизнеса 80-90-х?

— В конце 80-х, когда мы создали "Мираж", шоу-бизнес работал как бизнес и был бизнесом. Потому что насколько ты был популярен, столько ты и зарабатывал. Это была рыночная экономика в сфере шоу-бизнеса. После 90-х, когда творилось неизвестно что, началась реинкарнация коррупционного "совка": исполнители лижут пятки и прочие места власть имущим, а те благосклонно пускают их на ТВ и на престижные зрелищные мероприятия, выдают и раздают им звания.

— Чем вы занимаетесь сейчас? Планируете ли войти в российский шоу-бизнес с новой группой?

— Задницы никогда не лизал и лизать не собираюсь. Много лет живу в Европе, занимаюсь проектами, надеюсь добиться серьезного успеха. Новую группу планирую делать только в Европе или где-нибудь еще, уже есть кое-какие наметки. В Россию не полезу по ранее обозначенным причинам.

— Каким должен быть проект, чтобы "выстрелить" в наши дни и надолго остаться на плаву?