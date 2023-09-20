"Поругались, побубнили". Актриса Екатерина Волкова высказалась о браке

"Поругались, побубнили, выплеснули эмоции свои — и все, забыли! Слава Богу, по-крупному никто никого не обижает. Хотя иногда хочется все бросить, сказать: «Да иди ты!» Но нас спасает, что дома мы не сидим. Есть гастроли, съемки, у Андрея — стройки. Мы не находимся 24 часа в сутки вместе. Даже если поругались, разъехались по работам, там переварили", - раскрыла секрет актриса.