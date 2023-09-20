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"Поругались, побубнили". Актриса Екатерина Волкова высказалась о браке

Звезда сериала "Воронины", актриса Екатерина Волкова поделилась своим мнением о кризисах в браке. Ее слова приводит издание StarHit.

"Поругались, побубнили". Актриса Екатерина Волкова высказалась о браке
© РИА Новости

Артистка вышла замуж в 2010 году за Анатолия Карпова, через год у пары родилась дочь. Сейчас счастливые семейные кадры нередко появляются в ее соцсетях. Но Екатерина Волкова признается, что не все так гладко, как может показаться.

"Думаете, я такая идеальная? Ничего подобного! У меня своих косяков много. Надо принимать близких такими, какие они есть, или расходиться", - убеждена Екатерина Волкова.

Правда развод, по ее мнению, тоже не выход, так как в новых отношениях будет все то же самое через год или два.

Екатерина Волкова советует работать над отношениями в семье.

"Поругались, побубнили, выплеснули эмоции свои — и все, забыли! Слава Богу, по-крупному никто никого не обижает. Хотя иногда хочется все бросить, сказать: «Да иди ты!» Но нас спасает, что дома мы не сидим. Есть гастроли, съемки, у Андрея — стройки. Мы не находимся 24 часа в сутки вместе. Даже если поругались, разъехались по работам, там переварили", - раскрыла секрет актриса.

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Ранее Екатерина Волкова посмотрела все сезоны "Битвы экстрасенсов" ради роли.

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