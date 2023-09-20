Певица Шер вернулась к 36-летнему бойфренду

О том, что пара рассталась, стало известно весной 2023 года. До этого момента они встречались примерно полгода. Причем за это время успели познакомиться и даже подружиться с детьми друг друга. У Шер двое сыновей - Чейзу Боно 54 года, Эллайдже 46 лет. А у Александра Эдвардса - трехлетний сын Слэш. Тогда многие предполагали, что они даже обручились, так как на певице заметили кольцо, украшенное внушительным камнем.